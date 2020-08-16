Ayder yaylası nerede? Ayder yaylası hangi şehirde?

13. yüzyıla dayanan bir geçmişe sahip olan Ayder Yaylası her daim görenleri kendisine hayran bıraktıran yemyeşil görüntüye sahip olmasıyla biliniyor. Karadeniz’de turizmin merkezi olan Ayder yaylası doğasıyla olduğu kadar festivalleri ile de tanınıyor. İşte Ayder hakkında bilgiler…

AYDER YAYLASI NEREDE?

Ayder 1300’lü yıllarda Halalılar tarafından kurulmuştur. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin 19 km güneydoğusunda yer alan 1350 m rakımda ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı bir yayladır.

Ayder hiçbir zaman yayla olarak kullanılmamıştır, Ayder’i Halalılar dinlenme amaçlı kullanmışlardır. Halalılar, Hala Köyünden yaylalarına (Kavrun, Ceymakçur, Paákçur) göç ederken Ayder’de kaplıcada dinlenirler. Araştırmacı Metehan Mollamehmetoğlu Ayderin 1900’lü yıllarda bölge insanı’nın(Halalılar) bir dinlenme yeri olduğunu söyledi. Kaplıcanın geçmişi 1700’lü yılları bulunmaktadır.

Halalıların Ayder, Aşağı Ceymakçur,Yukarı Ceymakçur diye üç yaylası vardir. Mayıs ayında Ayder haziran ayinda aşağı Ceymakçur temmuz ayında Yukarı Ceymakçur yaylalarına göç edilir. Agustos ayında Aşağı Ceymakçura göçler indirilir göççüler Ayderde Hodoc’a (ot biçme şenlikleri ) inerler.Eylül ayında da göçler Aydere iner ekim ayinda da Hala köyüne göçerler Hallalılar yakin zamana kada Ayderi yayla olarak kulanırlardi.Turizmle beraber Ayder yaylası da turizm ve eğlence merkezi oldu.

AYDER FESTİVALİ

Başlangıçta Halalılar’ın yazın çayır biçerek(Ĥodoç), büyükbaş hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını sağlamak amacıyla kullanılmaktayken, turizm merkezi olmasıyla bu vasfını büyük ölçüde kaybetmiş Pansiyonculuk ve gelen turistlere hitap eden hediyelik eşya mağazaları temel geçim kaynağı haline gelmiştir.