Aydın Baro Başkanı Bozkurt: Çok acı görüntüler var

Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapılmak istenmesine karşı birçok ilden başkente yürüyen baro başkanlarının Ankara girişinde ablukmaya alındıkları alandaki bekleyişleri sürüyor. Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, SÖZCÜ muhabirine dün geceyi soğukta geçirdiklerini, kendilerine battaniye verilmesine bile izin verilmediğini söyledi.

Morallerinin yerinde olduğunu belirten Bozkurt, sabah saatlerinde etraflarını çeviren barikatlara üçüncü bir barikat eklendiğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ BARİKAT

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, sabah saatlerinde kalkanlı polislerin, çevrelerindeki demir bariyerlere ek olarak, otobüs ve minibüslerle üçüncü bir barikat kurduğunu belirterek “Sabah araçlarla etrafımızı ablukaya aldılar. Yoldan geçen vatandaşlar görmesin, kornalarla destek vermesinler, basın gelemesin, avukat arkadaşlarımız destek olmasın diye etrafımızı araçlarla kapattılar. Bilecik baro başkan vekilini zor kullanarak yere düşürdüler, alıp getirdik arkadaşımızı. Çok acı görüntüler var” dedi.

“KANUNA AYKIRI”

Yapılanların kanuna aykırı olduğunu söyleyen Bozkurt, “Türkiye'nin her yerinden meslektaşlar sürekli arıyorlar, çağrı yapın, akın akın gelelim diyorlar. Burada çok büyük bir baskı rejimi var. Baro başkanları olarak isteğimiz sadece Anıtkabir’e gitmek. Kendi ülkemizin başkentine sokulmuyoruz. Bu ayıpla dünyaya rezil oluyoruz. Kanunu, Anayasayı uygulayıp barikatı kaldırmalarını bekliyoruz. Yaptıkları filler işlemler kanuna aykırı. Çok net” değerlendirmesini yaparak barikatlar kaldırılıncaya kadar bekleyeceklerini söyledi.

“BAŞKANLAR MORALLİ”

Bozkurt, tüm yaşananlara rağmen ablukaya alınan baro başkanlarının çok moralli olduğunu belirterek “Tuvalet yok. Sandalye, battaniye almamıza bile izin vermiyorlar. Bir bardak çayı almamıza bile engel oluyorlar. Ama bizim içimiz sımsıcak. Biz dimdik ayaktayız ve gülüyoruz ya, bu da onlara dert olsun. Zülüm payidar olmaz. Kanunsuzluğa, hukuksuzluğa direnmeye devam ediyoruz. Yaşananlara rağmen tüm başkanlar çok moralli” diyerek, dün gece Sakarya Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin barikatların ardından İzmir Marşıyla destek vermesinin her şeye değer olduğunu söyledi.