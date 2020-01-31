Aydın maden sahasına dönecek

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Şubat tarihinde Aydın’ın Bozdoğan, Didim, Çine, Karpuzlu, Karacasu, Kuşadası, Köşk ve Söke ilçelerinde olmak üzere toplam 4 bin 783,31 hektarlık alan maden işletmesi ve araması yapılmak üzere ihaleye açıldı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ihaleye açılan araziler içinde yerleşim yerleri ve ormanlık alanlar olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Bülbül, Karacasu ilçesinde ikinci derece sit alanı olan bölgenin ve Çine ilçesindeki kültür mirası niteliği taşıyan geçmişi M.Ö 6000’e dayanan Tepecik Höyüğü’ne çok yakın yerlerdeki alanların da ihale edildiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINA SORULAR

Yapılacak çalışmaların insana ve doğaya büyük zarar vereceğini, Aydın’da ciddi tahribatlara yol açacağını belirten Bülbül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir dizi soru yöneltti. Bülbül’ün yönelttiği ve yanıtlarını beklediği sorular şöyle;

– İhaleye açılan 4 bin 783,31 hektarlık arazin ne kadarı yerleşim yerlerini kapsamaktadır?

– Kaç kişi ikamet ettiği yerleşkeyi terk etmek zorunda kalacaktır?

– Maden işletmesinin yerleşim yerlerinde yaratacağı olumsuz etkilerin önlenmesiyle ilgili yapılan bir çalışma var mıdır?

– Ne kadarı tarım arazisi kapsamındadır? Söz konusu alanlardaki tarımsal üretim miktarı mevcutta nedir? İhaleye açılan arazilerin ne kadarı ormanlık araziyi kapsamaktadır?

– Kaç ağaç maden arama/işletme nedeniyle kesilecektir? Didim ilçesi Akbük mevkiinde 2. Grup madenlerin aranmasına yönelik başlatılan çalışma ile Didim turizmine verilecek zararlar düşünülmüş müdür?

– Çine ilçesinde Çine Çayının kirlenmemesi, yer altı su kaynaklarının zarar görmemesi ve kültür mirası olan Tepecik Höyüğü’nün zarar görmemesi için nasıl bir önlem alınmıştır? Karacasu ilçesinde 2. derece sit alanı olarak belirlenen alanda maden arama çalışmalarına izin verilmesinin sebebi nedir? Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mevkiinde maden faaliyetlerinin yürütüleceği alan, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı’na oldukça yakın bir konumdadır. Maden çalışmaları Milli Park içerisinde yer alan flora ve faunanın yapısını bozmayacak mıdır? Bu olumsuz durumların önlenmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?