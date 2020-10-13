Aydın Tabip Odası Başkanı corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz hafta içinde aile dostlarının katıldığı yemek sonrası akciğer rahatsızlığı belirtileri başlayan Aydın Tabip Odası Başkanı 68 yaşındaki Dr. Esat Ülkü'ye yapılan PCR testi pozitif çıkmıştı. Önce Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ülkü, daha sonra Covid-19 tedavisi için sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'nde bu gün yaşamını yitirdi. Ülkü'nün yaşamını yitirdiğini Aydın Tabip Odası duyurdu.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Yapılan açıklamada, “Değerli meslektaşımız, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü'yü Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik.3 Ekim 2020 tarihinden bu yana Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kadın Doğum Uzmanı olan Dr. Ülkü evli ve 2 kız çocuk babasıydı. Dr. Ülkü, geçtiğimiz aylarda yapılan Aydın Tabip Odası Genel Kurulu sonrası Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı olmuştu. Kederli ailesi, dostları, tüm sağlık çalışanları ve TTB camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.