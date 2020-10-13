Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aydın Tabip Odası Başkanı corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi

Aydın Tabip Odası başkanlığına geçtiğimiz Temmuz ayında seçilen Dr. Esat Ülkü Covid-19'a yenildi. Ülkü, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bu gün yaşamını yitirdi.

Latif SANSÜR
12:45 -
Haberler Gündem
Aydın Tabip Odası Başkanı corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz hafta içinde aile dostlarının katıldığı yemek sonrası akciğer rahatsızlığı belirtileri başlayan Aydın Tabip Odası Başkanı 68 yaşındaki Dr. Esat Ülkü'ye yapılan PCR testi pozitif çıkmıştı. Önce Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ülkü, daha sonra Covid-19 tedavisi için sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'nde bu gün yaşamını yitirdi. Ülkü'nün yaşamını yitirdiğini Aydın Tabip Odası duyurdu.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Yapılan açıklamada, “Değerli meslektaşımız, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü'yü Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik.3 Ekim 2020 tarihinden bu yana Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kadın Doğum Uzmanı olan Dr. Ülkü evli ve 2 kız çocuk babasıydı. Dr. Ülkü, geçtiğimiz aylarda yapılan Aydın Tabip Odası Genel Kurulu sonrası Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı olmuştu. Kederli ailesi, dostları, tüm sağlık çalışanları ve TTB camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

İlginizi ÇekebilirCoronayı yenen doktor: 7 yaşındaki kızımın saçına ak düştüCoronayı yenen doktor: 7 yaşındaki kızımın saçına ak düştü
aile aydın beyaz Bilim Çocuk Corona doktor Ege Üniversitesi Harran Üniversitesi Kadın Sağlık Şanlıurfa uygulama
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more