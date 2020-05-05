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Aydın’da berber ve kuaför dükkanlarını belediye dezenfekte edecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs’ta açılacak olan berber ve kuaför dükkanlarını düzenli olarak dezenfekte edeceklerini duyurdu. Çerçioğlu, aynı zamanda dükkan sahiplerine maske dağıtacaklarını da belirtti.

Sozcu.com.tr
00:44 -
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Aydın’da berber ve kuaför dükkanlarını belediye dezenfekte edecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme takvimini açıklayarak, “Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartı ile berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “11 Mayıs'ta dükkanını açmaya hazırlanan berber ve kuaför hemşehrilerim; Açılışınızdan sonra dükkanınızı düzenli olarak biz dezenfekte edeceğiz, maskelerinizi biz vereceğiz” dedi.

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