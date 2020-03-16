Aydın’da Corona virüsü şüphelisi 23 kişiden 22’sinin test sonucu negatif çıktı!

Aydın Valiliği’nde ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ve belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen Corona virüsü toplantısı sonrası açıklama yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalıştığını söyledi.

Köşger düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

* Aydın’da şüpheli ve teste gönderilen 23 Corona virüsü vakası tespit edildi. Bunlardan 22’sinin sonucu negatif çıktı.

* Çine’den gönderilen bir vakanın test sonuçları ile ilgili çalışmaları ise devam ediyor. Henüz o test sonuçlanmadı. Onun da negatif olmasını ümit ediyoruz.

* Kamu kurumları ve hastanelerimiz gerekli tedbirleri en üst seviyede alıyorlar.

* Kurumlarımızda hiçbir eksik teknik ekipman bulunmuyor.

“UMRE'DEN DÖNENLER NEDEN KARANTİNAYA ALINMADI?”

Vali Köşger, Şubat ayı boyunca umreden dönen 408 kişide hiçbir sıkıntılı durum yaşanmadığını belirterek şöyle konuştu:

* Neden diğer bazı illerde karantinaya alındılar da ilimizde alınmadılar diye soracak olursanız.

* Sadece Aydın'dakiler değil, 1-15 Mart tarihi itibariyle yurt dışından ve umreden dönen kimse karantinaya alınmadı.

* Karantina kararı o tarihten sonra, dönenlerin içinden bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine uygulanmaya başlandı.

* Bundan sonra umreden dönenler karantinaya alınacak.

* Örneğin Aydın'dan Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla değil, özel sektör kanalıyla giden 168 vatandaşımız var, onlar döndüğünde hemen Ankara veya Konya'da karantinaya alınacaklar.

EVLERİNDEN ÇIKMAMALARI İÇİN EMNİYET TEK TEK UYARDI

Umreden dönen 241 kişiyi evden çıkmamaları için emniyet mensuplarının tek tek arayıp uyardığını söyleyen Vali Köşger, “Hepsine evlerden çıkmamaları tebliğ edildi. Emirlere uyulmayıp evden çıkmanın cezası var, kendilerine hatırlatıldı. Mümkün olduğu kadar kendilerini herkesten izole etmeleri istendi. Şüpheli durumlarda olanların hastaneye alınarak takiplerinin yapılması da sağlanıyor” diyerek hiçbir şekilde ‘bana bir şey olmaz' diye gevşeklik yapılmaması gerektiğini vurguladı.

KAHVEHANE, NARGİLECİ, OYUN SALONLARI İÇİN KARAR YOK

Basın mensuplarının, kapatılma kararı alınan mekanlarla ilgili sorularını yanıtlayan Vali Köşger, şöyle dedi:

* Bu değişik bir enfeksiyon hastalığı.

* Çok seri, hızlı artarak bulaşan bir hastalık.

* Vatandaşlarımızın toplu ve kalabalık alanlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.

* Bu kapsamda Aydın’daki eğlence mekanları kapatıldı.

* Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça restaurantlar dahil kalabalık ortamdan uzak durmalılar.

* Kahveler, oyun salonları, nargileciler ile ilgili değerlendirmeyi bakanlığımızın alacağı karardan sonra yapacağız.