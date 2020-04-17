Aydın’da korkutan deprem! İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Kandilli Rasathanesi'nin son açıkladı verilere göre; merkez üssü Aydın'ın Buharkent ilçesi olan saat 08:40'ta Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 5.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Aydın'ın ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.

MANİSA'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Yine Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 01:21'de merkez üssü Manisa Kırkağaç olan deprem meydana geldi. 3.2 şiddetindeki deprem yerin 1.5 derinliğinde olduğu kaydedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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