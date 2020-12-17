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Aydın’da sahte içkiden üç kişi zehirlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri için komaya girdikleri belirlenen üç kişi kaldırıldıkları hastanelerin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 13:30, 17/12/2020
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Aydın’da sahte içkiden üç kişi zehirlendi

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi’nde alkol aldıktan sonra dün gece saatlerinde rahatsızlanan ve M.L.Ö (65), M.A (47) ve R.K (6) 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk belirlemelerde zehirlenmelerin sahte içkiden kaynaklandığı tespit edildi. Komaya giren M.L.Ö., M.A ile R.K. kaldırıldıkları hastanelerin yoğun bakım  servislerinde tedavi altına alınırken Kuşadası Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

AYNI KİŞİDEN ALMIŞLAR

Jandarma ekipleri sahte içkileri kendisi de zehirlenen M. L. Ö.'nün imal ettiği bilgisine ulaştı.  M. L. Ö.'nün evinde yapılan aramada 450 şişe sahte rakı, 170 litre etil alkol ile bir miktar anason ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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