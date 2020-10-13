Aydınlı Hatice Tusu 48 saati aşkın süredir kayıp

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde ikamet eden emekli hemşire Hatice Tusu'dan ailesi 48 saattir haber alamıyor. Evinde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Tusu için polis ekiplerine kayıp başvurusu yapan oğlu Görkem Öner, annesini bulmak için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Öner, annesinin kaçırılmış olabileceğini ileri sürerek Tusu'yu görenlerin 155 Polis imdat, 156 Jandarma ya da 0530 147 82 74 numaralı telefona bilgi vermesini istedi.

“ORGANİZE BİR KAÇIRMA EYLEMİ OLDUĞUNDAN EMİNİZ”

Tusu’nun oğlu Taylan Öner, sosyal medya hesabından şüpheli olabilecek kişilerin emniyette olduğunu ifade ederek mobese kameraları ve araçların potansiyel güzergahlarının tarandığını aktardı.

Taylan Öner, şu ifadeleri kullandı:

* Annem şarkılar, türküler söyleyen, bahçesinde çiçekler yetiştiren, kediler besleyen bir insan. Biricik annemiz Hatice Tusu cumartesi akşamı 22:10 sularında evimizde annemden başkasının olmadığı bir an gözetilerek alıkonulmuştur.

* Hatice Tusu 48 saati aşkın süredir kayıp. Her yolu deniyoruz, denemeye devam edeceğiz. Organize bir kaçırma eylemi olduğundan eminiz. Annemi bulacağız.

* Şüpheli olabilecek kişiler emniyette, mobese kameraları ve araçların potansiyel güzergahları taranıyor. Elimizden geleni yapıyoruz.