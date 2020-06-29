Aylarca eş aradı, 32 gün sürdü: Belamı buldum

Emekli taksi şoförü Bahtiyar Doğan, 2017 yılında otomobilinin arka camına yazdığı ’65 yaşındayım. Emekliyim, evim var, arabam var. Yaşıma uygun Allah’tan korkan bir eş arıyorum’ ilanıyla aylarca kendine eş aradı.

16 yıldır bekar olduğunu, gönlünün sultanını bulmak için bu yöntemi seçtiğini anlatan Doğan, 2018 yılında Güler G. ile tanıştı. Çift daha sonra evlenmeye karar verip, 12 Ağustos 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.

32 GÜN SÜRDÜ

Bahtiyar Doğan, Güler G.’nin nikahın ardından maddi anlamda çok sayıda istekte bulunduğunu ve birçoğunu karşılamakta zorluk çektiğini öne sürdü.

Güler G.’den sadece kendisine arkadaş olmasını istediğini anlatan Doğan, evlendikten 32 gün sonra yine yalnız kaldı.

GÖRÜŞEMEDİ



İddiaya göre Güler G., Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir yakınının yanına ziyaret için gideceğini söyleyerek Bahtiyar Doğan’ın yanından ayrıldı.

Fethiye’ye giden G. ile telefonda konuşan Doğan, daha sonra görüşmek için Fethiye’ye gitti ama Güler G. bir sebep göstermeksizin kendisiyle görüşmek istemedi.

Güler G. ile 2 yıldır hiçbir şekilde görüşemediğini anlatan Doğan anlaşmalı boşanmaya da Güler G.’nin sıcak bakmadığını ifade etti.

BELAMI BULDUM

Herkesin evlenmek için çaba gösterdiğini, kendisinin boşanmak için uğraştığını anlatan Doğan şöyle konuştu:

* Bu kadından boşanmak için Allah’a yalvarıyorum. En azından soyadımı ondan kurtarmak istiyorum. Kendisini bulamıyorum bir türlü.

* Beni tehdit ediyordu, ‘Yanlış yaparsan seni yemekle zehirlerim’ diyordu. Gerekçesiz bir şekilde gitti.

* Boşanma davası açarsam benden tazminat talep etmek için bekliyor. Eş ararken belamı buldum.

AÇIKLAMA YOK

Doğan, kendisine boşanma davası konusunda destek olup, yol gösterecek bir avukat aradığını da sözlerine ekledi.

Telefonla görüşülen Güler G. ise açıklama yapmak istemediğini, tek muhatabının Bahtiyar Doğan olduğunu söyledi.