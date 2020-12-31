Aylin Hoca’nın katilinden polisler de şikayetçi oldu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekibinde görevli polis memurları Mehmet K., Burak E., Kürşat K. ve İsmail K. ile komiser yardımcısı İbrahim E. Kendilerine bıçakla saldıran, üzerlerine ateş püskürterek yaralayan ve öldürmek için teşebbüste bulunan zanlı Kemal Ayyıldız'dan şikayetçi oldu.

AYLİN'İN KARDEŞİ İHBARDA BULUNDU

Polisler ifadelerinde olaya müdahale ederken yaşananları şöyle anlattı;

Hunharca katledilen Aylin Sözer’in üst katında oturan kardeşi Nilay Sözer olay günü saat 11.50′ de 155’i arayarak, “Ablamın anahtarı olmasına rağmen eve giremiyorum. Evde baygın olabilir çilingir için ekip talep ediyorum” ihbarında bulundu. Olay yerine iki polis ekibi gitti. Nilay Sözer, ekipleri karşılayarak endişelendiğini, evde birisinin olabileceğini belirterek telefonuna gelen mesajları gösterdi.

MESAJLARI POLİSE GÖSTERDİ

Mesajlarda; ablasının bir öğrencisine hesabına para göndermek için mesaj attığını, sonra sen o parayı kurye ile gönderirsin yazdığını polise gösteren Nilay Sözer, ablasının böyle bir mesaj yazmayacağını da söyledi. Nilay Sözer ayrıca ablasının evde tek yaşadığını, gönül ilişkisi ve sevgilisinin olmadığını, uyuşturucu kullanmadığı bilgisini de verdi.

KAPI MANDALI ENGEL OLDU

Savcı talimatıyla eve girmek için emir alan polis, çilingir ile kapıyı açmaya çalıştı. Kapıda tuzaklı kilit olması nedeniyle çilingir 20 dakikada kilidi açtı. Ancak kapının emniyet mandalı olması nedeniyle kapı açılmadı. Kapının mandalını kırmak için polis defalarca kapıyı tekmeledi. Kapı tam açılacağı sırada zanlı Kemal Ayyıldız kapıyı içeriden kapattı.

ATEŞ PÜSKÜRTTÜ

Bu sırada komiser yardımcısı İbrahim E.'nin eli kapının arasına sıkıştı. Kapıyı can havliyle tekmeleyen komiser yardımcısı kapıyı açmayı başardı. Bu sırada katil zanlısı polislerin üzerine ateş püskürttü. Şüpheli kapının arkasına eşyalardan barikat yaptı.

İTFAİYE İÇERİ GİRDİ

Eşyaları ateşe veren şüpheli sonra da polise, cam şişesi, bıçak ve benzer şeyler salladı. Polis tekrar içeri giriş yapmak istediğinde zanlı bu kez yanıcı madde ile ateş püskürttü. Polisler gaz ve ateşten yaralanırken komiser yardımcısı 15 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. İtfaiye ekipleri içeri girip yangını söndürmesi üzerine zanlı yakalandı.

BİZİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ

Komiser yardımcısı İbrahim E., “Merdivenden düştüğümde sol elim tamamen kan içindeydi. Düşmenin etkisiyle sağ ayağım tamamen ters döndü. Ambulansta müdahale edilirken zanlı Kemal Ayyıldız'ın yakalandığın öğrendim. Beni yaralayan, ateşli gaz sıkan, bizleri öldürmeye teşebbüs eden Kemal Ayyıldız’dan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

NEDEN EVİ YAKTIN

Bu sırada Kemal Ayyıldız, üzerinden çıkan uyuşturucuyu neden aldığı sorusuna, “Yola çıkacağım için aldım. Yolda rahat uyumak için” dedi. Polisin evi yakmasıyla ilgili soruya ise “Pürmüzü kargaburun ile kesip yaktığımda kucağımdaki 4-5 buton gazı alev aldı. Sağa sola saçıldılar ve yangın çıktı. Benim üzerim yanmadı” cevabını verdi.

Cinayetin ardından çıkardığı yangın ile Aylin Sözer ve suç delillerini yok etmeye gizlemeye çalışarak kasten öldürme suçundan kurtulmak istediği sorusuna ise “Amacım kesinlikle yakarak delil karatmak” yanıtını verdi.