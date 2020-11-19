AYM Başkanı kendisini izole etti, Yüce Divan ertelenmeyecek

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın eşi ve kızı, corona virüsü belirtileri gösterince 17 Kasım günü test yaptırdı.

Arslan’ın eşi ve kızının testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Arslan da test yaptırdı, ancak sonuç negatif çıktı. Ancak Zühtü Arslan’ın 14 gün boyunca kendisini izole edeceği belirtildi.

24 Kasım Salı günü yapılacağı ilan edilen Yüce Divan yargılaması ertelenmeyecek. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay, ‘görevi kötüye kullanma’ suçu yönünden Yüce Divan’da yargılanacak.

Danıştay üyeliği görevleri sırasında, alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri öne sürülen üç eski üye hakkındaki ilk duruşma salı günü yapılacak. Arslan, ilk duruşmaya katılamayacak.

Yüce Divan'a AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın başkanlık etmesi bekleniyor. (DHA)