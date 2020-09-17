AYM’den dikkat çeken hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Ekim 2015 tarihinde Adana'da “Barışa Ses Ver” isimli eylem sırasında gerçekleşen polis müdahalesinde yaralanan Deniz Ünsal isimli vatandaşın başvurusunu ele aldı.

Gözaltına alındıktan bir gün sonra emniyette “şüpheli” sıfatıyla ifade veren Deniz Ünsal, güvenlik güçlerinin eyleme müdahalesi sırasında herhangi bir mukavemette bulunmamasına rağmen darp edildiğini söyleyerek, gözaltı işlemini yapan polislerden şikayetçi oldu.

Savcılık tarafından kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma suçu işlediği iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ünsal, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DARP İZİ DOKTOR RAPORUNDA

Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Polikliniği’nde yapılan muayene sonucunda ise Ünsal'ın sırtında, omzunda, kollarında, bileğinde, diz kapaklarında yaralanmaların olduğu tespit edildi.

POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU AMA…

Ünsal, eyleme müdahale eden polislerden şikayetçi oldu. Ancak savcılık, 5 Şubat 2016 tarihinde şüpheli polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itiraz da reddedildi.

15 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Şikayetçi olduğu saldırıda sanık olarak yargılanan Ünsal, 23 Haziran 2016 tarihinde kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, katılma suçlamalarıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AYM'YE BAŞVURDU

Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Deniz Ünsal, şüpheli polisler hakkında savcılık tarafından etkin bir soruşturma yürütülmemesi, kararların gerekçesiz olması, hukuka aykırı olarak gözaltına alınması, bu süreçte ve öncesinde insan haysiyeti ile bağdaşmayan kötü muameleye tabi tutulması nedeniyle yaşam hakkının, etkili başvuru hakkının, işkence ve eziyet yasağının ihlal edildiğini ileri sürüp, yargılamanın yenilenmesi ve 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

GERÇEĞİ ÖĞRENME ÇABASI KUŞKULU

Savcılık tarafından olayın oluş şeklinin ve muhtemel faillerin belirlenmesine yönelik bir adım atılmadığını, kamusal alanda gerçekleşen olaya ilişkin görüntü olup olmadığı yönünde araştırma yapılmadığını, olayın görgü tanığı olabilecek kişilerin tespit edilip dinlenmediğini tespit eden Yüksek Mahkeme, bu eksikliklerin savcılığın gerçeği ciddiyetle öğrenme çabası içinde olduğu konusunda kuşku uyandırdığını belirtti.

20 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Kararı değerlendiren AYM, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine hükmederek, ihlalin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğini, soruşturmanın yeniden yapılmak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine ve Ünsal'a 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar verdi.

Dosya yerel mahkemeye ulaşınca, yargılama süreci yeniden başlayacak.