AYM’den Gökçek cezasına tazminat!

Gazeteci Hayko Bağdat, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e sosyal medya hesabından ‘İğrenç adam’ dediği için bin 160 lira tazminat cezasına mahkum edildi.

Karara itiraz eden Bağdat, Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM de ‘İfade özgürlüğünün ihlal edildiği’ gerekçesiyle Bağdat'a verilen cezasının kaldırılmasını istedi.

Dosya yeniden ele alınmak üzere yerel mahkemeye gönderildi. AYM Hayko Bağdat'a ayrıca 9 bin 150 lira tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.

‘SENİN KÖKENİN ERMENİ Mİ?’

Melih Gökçek, Yeşiller Partisi eş Başkanı Cem Özdemir'in Ermenistan'ı ziyaret etmesi üzerine sosyal medya hesabından Özdemir'e, ‘Cevap ver senin kökenin Ermeni mi?’ paylaşımında bulundu.

Hayko Bağdat da bunun üzerine Gökçek için “Melih Gökçek de Ermeniymiş. Ankara'yı Ermeni'ye vermişler. Pazar günü kiliseye bekliyorum. Melih Gökçek iğrenç bir adam” dedi. Gökçek de Hayko Bağdat hakkında dava açtı.