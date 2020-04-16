Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AYM’den kumpas davalarına ışık tutacak bilirkişi kararı

İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, baktığı bir davada, listede uzman bilirkişiler olmasına karşın, bu listede yer almayan bir kişiyi bilirkişi olarak görevlendirdi. Bu görevlendirme, Bilirkişilik Bölge Kurulu’nca uygun görülmedi. Mahkeme de bilirkişilik yasasında yer alan ve uzmanlık alanında kayıtlı kişiler varsa, liste dışından bilirkişi görevlendirmesi yapılmasını yasaklayan maddenin anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek iptalini istedi.

Asuman ARANCA
06:00 -
Haberler Gündem
AYM’den kumpas davalarına ışık tutacak bilirkişi kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), adliyenin bilirkişi listesinde yer almayan bir kişinin mahkemece bilirkişi olarak atanmasına ilişkin davayı ele aldı. Mahkemenin yaptığı itirazı reddetti. Mahkemenin, Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından, listede kayıtlı ve alanında uzmanlar olmasına karşın, liste dışından bir bilirkişi görevlendirilmesini uygun bulmadı. Bilirkişi kurullarının yasa uyarınca, uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri gibi gerekli şartları taşıyan kişiler arasından liste hazırladıkları vurgulanarak, “Böylece bilirkişilerin seçimi ve bilirkişilik listelerinin oluşumu bakımından belli bir standart ve uyum yakalanması sağlanmaktadır'' denildi.

SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik algı davasında da tartışmalı bir isim bilirkişi olarak atanmıştı. Kayıtlı ve konuyla ilgili uzmanlığı bulunan başka isimler olmasına rağmen, liste dışından seçilip bilirkişi olarak atanmıştı. Mahkeme bu konuda SÖZCÜ avukatlarının yaptığı itirazları ise reddetmişti.

ANAYASA izmir mahkeme Sözcü Sözcü Gazetesi
Son güncelleme: 05:59 16.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more