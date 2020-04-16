AYM’den kumpas davalarına ışık tutacak bilirkişi kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), adliyenin bilirkişi listesinde yer almayan bir kişinin mahkemece bilirkişi olarak atanmasına ilişkin davayı ele aldı. Mahkemenin yaptığı itirazı reddetti. Mahkemenin, Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından, listede kayıtlı ve alanında uzmanlar olmasına karşın, liste dışından bir bilirkişi görevlendirilmesini uygun bulmadı. Bilirkişi kurullarının yasa uyarınca, uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri gibi gerekli şartları taşıyan kişiler arasından liste hazırladıkları vurgulanarak, “Böylece bilirkişilerin seçimi ve bilirkişilik listelerinin oluşumu bakımından belli bir standart ve uyum yakalanması sağlanmaktadır'' denildi.

SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik algı davasında da tartışmalı bir isim bilirkişi olarak atanmıştı. Kayıtlı ve konuyla ilgili uzmanlığı bulunan başka isimler olmasına rağmen, liste dışından seçilip bilirkişi olarak atanmıştı. Mahkeme bu konuda SÖZCÜ avukatlarının yaptığı itirazları ise reddetmişti.