AYM’ye en çok talep ‘adil yargılama’ için

İlk kez başvuruların alınmaya başladığı 23 Eylül 2012'den Aralık 2012'ye kadar olan üç aylık dönemde AYM'ye bin 342 başvuru yapıldı. Bu rakam 2013 yılında 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu.

En çok başvuru 80 bin 756 ile 2016'da yapıldı. 2017'de 40 bin 530, 2018'de 38 bin 186, 2019'da 42 bin 971 başvuru geldi. 2020 yılının ilk üç ayındaki başvuru sayısı ise 11 bin 830'a ulaştı.

Başvuruların her geçen yıl artması dikkat çekerken, toplam rakam 266 bin 466 oldu. AYM bu başvuruların yüzde 82.9'unu yani 220 bin 985'in karara bağladı. AYM önünde halen bulunan dosya sayısı ise 45 bin 481 oldu.

EN YÜKSEK BAŞVURU

Sonuçlandırılan 220 bin 985 başvurunun 629'unda “hak ihlali olmadığına” hükmedilirken, 8 bin 659'unda “en az bir hakkın ihlal edildiği”, 12 bin 104'ünde “idari ret”, 198 bin 400'ünde ise dosya doğrudan “kabul edilemez” kararı verildi.

İhlal kararı verilen toplam 8 bin 659 dosyadan 4 bin 482'si “adil yargılanma” hakkına ilişkin oldu. Bunu, 2 bin 709 rakamı ile mülkiyet hakkına, 584 rakamıyla da ifade özgürlüğüne ilişkin ihlal kararları takip etti.

Adil yargılanma hakkı ihlallerinin kendi içinde dağılımında ise makul sürede yargılanma hakkı ihlali yüzde 57 oranında ilk sırada yer aldı.

Bu konuda 3 bin 100 ihlal kararı çıktı. Silahların eşitliği ilkesi konusunda 836 ihlal, gerekçeli karar hakkına ilişkin ise 614 ihlal, hakkaniyete uygun yargılanma hakkına ilişkin 547 ihlal kararı verildi.