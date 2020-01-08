Ayn el Esad nerede? İşte Ayn el Esad’ın haritadaki konumu…

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Ayn el Esad ve Erbil'deki en az iki noktanın hedef alındığını doğruladı İran’ın, Ayn el Esad ve Erbil’deki ABD üslerini vurması ile dünya savaşın eşiğine geldi. İşte Ayn el Esad haritadaki yeri ve merak edilenler…

AYN EL ESAD NEREDE?

Ayn el Esad bölgesi Irak’ın Anbar ili içinde bulunmaktadır. İlin ismi Farsça’dan gelmektedir. Anbar, Farça’da kelime anlamı olarak “cephanelik” demektir. İran’ın İslamiyet’e geçişi sırasında bazı Farsça kelimelerin Arap dilinde asimile olmasından Arapçada bu isim “tahıl deposu” anlamında kullanılmıştır. Bu ismi almasının nedeni Lahmî Krallığı zamanında batıda bir depo olarak kullanılmasıdır.



İlin ismi 1962 yılına kadar Dulaim daha sonra Ramadi olarak değişitirildi. En son 1976 yılında El Anbar olarak değiştirildi.