Aynı aileden 10 kişi coronayı yenerek taburcu oldu

Çaldıran ilçesine bağlı Zülfübulak mahallesinde yaşayan Gülçınar ailesinden 14 kişinin corona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine kentteki değişik hastanelerde tedavi altına alındı.

İSTANBUL’DAN GELMİŞ

İstanbul'dan gelen Bahattin Gülçınar'dan virüsü kaptıkları öne sürülen aile fertlerinden 12 kişi, 9 Nisan günü Erciş’teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Ailede ilk corona virüs vakasının görüldüğü Bahattin Gülçınar, tedavisinin ardından önceki günlerde, Erciş’te tedavi gören aynı aileden 10 kişi ise bugün alkışlarla taburcu edildi. Erciş’te 2 ve Van’da ise 1 aile üyesinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. İHA

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