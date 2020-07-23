Aynı aileden 5 kişiyi vurdu, bir kişinin öldüğü gün yakalandı

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşanan olay 2 ay önce bir tartışmayla başladı. İddiaya göre, B.C. isimli bir kadın, daha önce aralarında husumet bulunan 3 akrabasıyla tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce olay büyüdü. B.C. durumu dini nikahla yaşadığı Servet Ö.'ye anlattı.

İKİ KİŞİYİ VURDU

B.C.'nin anlattıklarına sinirlenen Servet Ö., silahını alarak dışarıya çıktı. B.C.'nin tartıştığı kadınlarla aynı aileden olan Mert H. ve kuzenini vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Mert H. ve kuzeni hastaneye kaldırıldı.

YİNE SİLAH ÇEKTİ

İlk saldırıdan bir kaç hafta sonra aynı sokakta yeniden sahneye çıkan Servet Ö. bu sefer Derman ve Kadir H.'yi silahla yaraladı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURDU

Saldırı sonrasında ortadan kaybolan, 2 gün önce bir kez daha silahına sarılan Servet Ö. bu sefer hastaneden taburcu olan Kadir Ö. ve yanındaki 10 yaşındaki bir çocuğu vurdu.

MERT ÖLDÜ SALDIRGAN YAKALANDI

Servet Ö.'nün 2 ay önce gerçekleştirdiği ilk saldırıda vurduğu Mert H. tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Polisin her yerde aradığı şüpheli ise bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı.