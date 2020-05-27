Aynı aileden 8 kişi ‘corona’yı yendi

Pazarcık ilçesinde yaşayan Pirbudak Ailesi’nden Fatma Pirbudak’ın üşütme ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Fatma Pirbudak, tedaviye alınırken, ailesiyle yaşadığı ev de karantinaya alındı.

Kısa süre sonra Fatma Pirbudak’ın eşi Bektaş (58), çocukları İbrahim (25), Aziz (19), Muazzez (19), Zeynep (15), Şerife (17) ve gelini Meryem Pirbudak’ın (22) da testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Pirbudak Ailesi’nin 8 ferdi, tedaviye alındı. Tedaviye olumlu yanıt veren 8 kişi, ailece corona virüsünü yendi ve taburcu edildi.

”ABLAMDAN BULAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Ailede virüsün ilk tespit edildiği kişi olan Fatma Pirbudak, “Evde otururken üşüyordum, başım ağrıyordu ve öksürüyordum. Hastaneye kaldırıldım, yapılan testimin sonucu pozitif çıktı. Hastalanmadan önce ablam Döndü Pirbudak, İngiltere’den Gaziantep’e gelen yengesini ziyarete gitmişti. Ablam köye gelince ben de onu ziyaret ettim ve bana virüsün böyle bulaştığını düşünüyorum. Çünkü ablamın ve yengesinin de testi pozitif çıktı ve hastanede tedavi gördüler” dedi.



”İLK TESTİM NEGATİF ÇIKMIŞTI”

Annesinin hastaneye kaldırılmasının ardından ailenin diğer fertlerinde de benzer şikayetler olunca 112’yi aradığını belirten İbrahim Pirbudak, “Bizi hastaneye götürdüler. Burada yapılan testlerin ardından kardeşimi tedaviye aldılar, ben ve eşimi de eve gönderdiler. 2 gün sonra aradılar, eşimin testi pozitif çıkmış, gelip götürdüler. Benim testimin ise negatif çıktığını söylediler. Öksürüğüm daha da artınca tekrar test yapıldı ve pozitif çıktı. Bunun üzerine beni de hastaneye götürdüler. Diğer kardeşlerim Muazzez, Zeynep ve Aziz ile babamda da test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldılar. Ben 8 gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldum” diye konuştu.

Ailenin gelini Meryem Pirbudak ise hastanede en çok kendisinin yattığını ve 14 gün tedavi gördüğünü söyledi. (DHA)