Aynı araçta seyahat edecekler dikkat… Ekipler uyardı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor.

Tuzla’daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayan vatandaşların şehirden çıkışına izin verilmedi. O araçlar yan yoldan tekrar İstanbul’a geri döndürüldü. Ekiplerin yan yana seyahat edenleri uyardıkları ve arka koltuğa geçirttikleri görüldü.

‘GERİ DÖNECEĞİM’

Gebze’ye gitmek için yola çıkan ancak izin belgesi bulunmadığı için geri dönen Ertuğrul Yiğit, “Çıkamazsın diyorlar, ben de geri döneceğim oturduğum yere. İstanbul Kartal´da yaşıyorum, Gebze´ye gidecektim. İkametgah belgemi göstermemi istedi polisler, ben de gösterdim. Şimdi geri döneceğim” dedi.

EVİNE GİDEMEDİ

Gebze´de yaşamasına rağmen, ikametgah belgesi gösteremediği için geçişine izin verilmeyen Gürsel Yıldız, “Gebze’de oturuyorum 12 yıldır. İstanbul´da çalışıyorum. Mecbur gidip geliyoruz. Ya yasak versinler ya da kurtulalım. 3 sefer ihtar edildim. Dün duydum bu olayı İstanbul’a giderken, hafta sonu olduğu için çıkaramadım bir belge. Mecbur çıkacağız. Şu anda hiçbir belgem yok, durduruluyorum. Bakalım sonuç ne olacak. İş yerim Tuzla’da 2011´den beri Gebze´de yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

ARAÇ İÇİNDE DE SOSYAL MESAFE

Araç içinde sosyal mesafeyi korumak için yan koltuğu boş bıraktıklarını söyleyen Mimar Tarık Tuncer de , “Biz izin almadık, Bodrum´da çalışıyoruz zaten. SGK girişlerimiz olduğu için bir problem yaşamıyoruz. Orada işimiz devam ediyor. Herkesin bildiği önlemleri alarak devam ediyoruz yola” şeklinde konuştu.