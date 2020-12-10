Aynı evde alkol alan 5 arkadaşın tartışması kanlı bitti

Ankara'nın Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi’nde aynı evde bir araya gelerek alkol alan 5 kişi arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Saat 04.00 sıralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine başlayan arbede de Ali Haydar S., kasık bölgesinden pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Silahlı saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk etti.

Öte yandan yaralı Ali Haydar S., polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini soyadını bilmediği Serkan isimli kişinin vurduğunu söyledi. Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.