Üsküdar’da dehşet! Karsını ve baldızını bıçakladı

Olay saat 12.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Özbekistan uyruklu karı koca evde tartıştı. Şüpheli koca eline aldığı bıçakla karısını ve baldızını bıçaklayıp evden kaçtı.

“KURYEDEN YARDIM İSTEDİLER”

Dışarıya çıkan abla kardeş çevredekilerden yardım istedi. O sırada paket servisine çıkan motosikletli kurye Mustafa Aksoy yaralı kadınların feryatlarını duydu. Olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansın içinde yaptıktan sonra yaralı kadınları Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan abla kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

“ABİ YARDIM ET, KOCAM BIÇAKLADI”

Yaralı kadınların yardımına koşan Mutafa Aksoy, “Ben siparişe geldim binaya. İki kadın koşarak yanıma doğru geldi. ‘Abi bize yardım eder misin?’ dedi. Ne oldu dedim. ‘Kocam bıçakladı beni’ dedi. Ambulansı aradım. Polisi aradım. Birisinin durumu ağır gibiydi. Birini karın bölgesinden, diğerini göğüs altından bıçaklanmıştı” dedi.