Aynı iş yeri ikinci kez kundaklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında, 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan tekel bayisi kundaklandı. Dükkandan alevler çıktığını fark edenleri 155 polis ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Yangın büyümeden söndürülürken İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tekel bayi dükkanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KEPENKTEN İÇERİ

Görüntülerde olay saatinde, erkek olduğu ve aynı kişi olduğu sanılan şalvar giymiş ve yüzünü gizlemiş bir kişi elinde bidonla iş yeri önüne geliyor. Şahıs yanıcı madde dolu bidonu kepenk altından içeri döküyor. Kimliği belirsiz şüpheli iş yerini kundaklıyor. Aynı iş yeri 30 Mart Pazartesi günü de kundaklanmıştı.

Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine ve kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.