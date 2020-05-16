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Ayrılıkları sadece 10 saat sürdü!

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammet Alan ile eşi 79 yaşındaki Ayşe Alan 10’a saat arayla yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
18:54 -
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Ayrılıkları sadece 10 saat sürdü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve üç çocuk annesi 79 yaşındaki Ayşe Alan solunum yetmezliği ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir hafta önce hastalık nedeni ile özel bir hastaneye kaldırılan Alan çifti tedavi altındaydı. 84 yaşındaki Muhammet Alan da eşinin ölümünden yaklaşık on saat sonra yaşamını yitirdi. İkinci ölüm haberini alan, çiftin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ayşe Alan ve Muhammet Alan öğle saatlerinde Gölkey Mezarlığı'nda düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

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