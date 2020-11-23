Ayrılmak isteyen kadının evinin önüne bomba düzeneği kurdu

Olay, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Hacer Ç., imam nikahlı olduğu ileri sürülen Bayram Ç.'den ayrılmak istediğini söyledi. Buna kızan Bayram Ç. gece geç saatlerde kadının evinin kapısına bomba düzeneği kurdu.

Düzeneği gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Nevşehir’den gelen bomba imha uzmanı düzeneği kısa sürede imha etti.

DOSYASI KABARIK! SERSBEST BIRAKILMIŞ

Gözaltına alınan Bayram Ç. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bayram Ç.’nin daha önce Hacer Ç.’ye yönelik kasten yaralama, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından yakalandığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)