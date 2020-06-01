Ayşe Karaman’ın doğum gününde adalet arayışı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve ‘propofol’ etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesine sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

KADIN DERNEKLERİ DESTEK VERDİ

Anne Feride Karaman, kızının 26’ncı doğum gününde, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Karaman’a yakınları ve bazı kadın derneklerinin temsilcileri de destek verdi.

Karaman, “Bugün kızımın doğum günüydü. Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı. Bu cani kızımı benden kopardı. İfadesinde damar yolunu açıp ilaç verdiğini söylüyor. Diğer ilaçları kendisinin vermediğini söylüyor. Baş ağrısı için damar yolu açılıp ilaç verilir mi? Bu hangi vicdana sığıyor” dedi.

Anne Karaman, sanığın serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Benim 309 gündür mantığım almıyor, bunu çözümlemeye çalışıyorum. Sanığın avukatları lütfetti mahkeme ödül verir gibi serbest bıraktı. Benim çocuğumu öldürdü. Ben acı çekerken o hep mutlu oldu. Bu bana nasıl reva görülür” diye konuştu. (DHA)

