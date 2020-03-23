Ayşenur Arslan da yaşa takıldı!

Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü önlemleri kapsamında 65 yaşındaki vatandaşın sokağa çıkması yasaklandı. Yasaktan etkilenen 70 yaşındaki gazeteci ve programcı Ayşenur Arslan Halk Tv’de yayınlanan Medya Mahallesi isimli programını evinin salonundan yapmaya başladı.

“İNSANLARA HABER DE VERİYORUZ”

Bir kamera ve bir ışık ile salonunu stüdyoya çevirdiklerini söyleyen Arslan, “Hem RTÜK hem de valilik ciddi bir yasak koyunca programı evden yapmaya karar verdik. Bir kamera ve bir ışık kuruluyor. Gelen arkadaşlar da çok dikkatli davranıyor. Zaten ben de kendime çok dikkat ediyorum. Kanal bana istersen yayın yapma evde otur dedi ama ben bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sadece tartışma programı yapmıyoruz. Aynı zamanda insanlara haber de veriyoruz” dedi.

“GAZETECİLER DE BU İŞİN CEPHESİNDE”

Yasak koyulmasaydı işe gitmeye devam edeceğini söyleyen Arslan, “Gazeteciler de sağlıkçılar gibi bu işin cephesinde. Özellikle bu süreçte altın değerinde olan gerçekleri duyurmaya devam edeceğim. Benim için önemli olan gerçekler ve onları duyurmaya devam edeceğim” diye konuştu.