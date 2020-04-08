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Aytaç Yalman’ın eşi de coronadan yaşamını yitirdi

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

17:19 -
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Aytaç Yalman’ın eşi de coronadan yaşamını yitirdi

Corona virüsü nedeniyle 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman corona virüsü nedeniyle tedavi görüyordu.

Belma Yalman, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Ayrıca corona virüsü nedeniyle tedavi gören Aytaç Yalman'ın korumasının ise hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

BARIŞ YARKADAŞ: 15.30 SULARINDA HAYATA VEDA ETTİ

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* Bir süre önce koronavirüsten hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman’ın eşi Belma Yalman da saat 15.30 sularında hayata veda etti.

* Belma Yalman da aynı hastalıktan dolayı Haydarpaşa GATA’da tedavi görüyordu. İHA

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Barış Yarkadaş CHP Corona sosyal medya
Son güncelleme: 17:39 08.04.2020
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