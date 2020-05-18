Aytun Çıray: RTÜK Başkanı Şahin’i derhal istifaya, savcıları göreve davet ediyorum

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı İzmir Milletvekili Aytun Çıray, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in son açıklamalarını “Hiçbir şekilde mazur görülemeyecek ahlaki, hukuki ve siyasi bir skandal” olarak niteleyerek, “böylesine ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı bir zihniyetin RTÜK gibi bir kurumun başında kalması Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti açısından sadece bir basın ve ifade özgürlüğü değil, çok ciddi bir iç barış ve güvenlik meselesidir” dedi.

Bu nedenle Şahin’in RTÜK'ün başında bir an için bile kalmasının kabul edilemeyeceğini belirten Çıray, Şahin’i vatan ve millet severlik adına, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi büyük değerler için derhal istifa etmeye davet etti.

“CARİ KEYFİLİK HUKUKU”

Aytun Çıray, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i istifa çağrısına şu açıklamalarla devam etti:

* RTÜK, AKP iktidarları boyunca, milletimizin en önemli haber ve eğlence kaynağı olan televizyon kanallarının AKP'nin bir propaganda mekanizmasına dönüştürülmesini kolaylaştıran bir rol üstlenmiştir. Ne yazık ki cari keyfilik hukukunun sorumlusu AKP yöneticileri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain kalkışma ve darbe teşebbüsünden ders almamışlar.

* Darbe teşebbüsünden sonra artık fikir ve ifade özgürlüğüne önem verir diye beklerken tam aksi olmuştur. Medya, çok küçük bir kısmı dışında, tamamen iktidardaki zihniyetin kontrolüne girmiştir.

* RTÜK Başkanı, AKP yönetiminden aldığı cesaretle yeni rejimin baskıcı ve anti-hürriyetçi tabiatına uygun davranmakta, yetkilerini kötüye kullanmaktadır. Bu çerçevede değerlendirilebilecek uygulamaların sayısı, son üç dört aydır çok tehlikeli bir hal almıştır.

“DEMOKLES’İN KILICI GİBİ”

Şahin, FOX TV, Halk TV, KRT ve Tele 1 gibi sadece reklam gelirleriyle ayakta duran gerçek gazetecilik peşindeki bağımsız televizyon kanalları üzerinde RTÜK’ün gücünü Demokles’in Kılıcı gibi sallandırmakta, bu kanalların hayat damarlarını kesecek yayın yasağı ve parasal cezalarını peş peşe uygulamaya koymaktadır.

* Şahin, son bir buçuk yılda toplam iktidarın ‘muhalif’ olarak gördüğü kanallara 36 kez ceza kesmiş, buna karşılık yandaş kanallara yalnızca 2 kez en düşük ceza olan ‘uyarı’ yaptırımına karar vermiştir.

* Bu esasen ülkemizde can çekişmekte olan basın özgürlüğünün topyekun ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir.

* Şahin, son açıklamalarında bu tutumunu şecaat arz ederken sirkatini söyleyecek şekilde savunmuştur. Türk Milletinin sosyal iç huzura ve birliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde bir skandala imza atmıştır.

“İÇ SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI”

* FOX TV, Halk TV, KRT ve Tele 1’deki tamamen ifade ve basın özgürlüğü içinde değerlendirilmesi gereken haberlere ve bu haberlerden kalkılarak yapılan yorumlara akıl almaz yasaklar ve cezalar getirilirken; iç savaş kışkırtıcılığına karşı herhangi bir yaptırım için harekete dahi geçmemiştir.

* Şahin şunu bilsin ki, iç savaş kışkırtıcılığı bahane kabul etmez. Türkiye aşiret devleti değildir. Üstelik darbeler millete karşı yapılır ve bizi o darbelerden koruması gereken devlet ve o devletin başındaki hükümettir. Hükümetin yapması gereken de evham yaratmak değil, darbecileri derhal tutuklamak ve teşhir etmektir.

* Yani Ebubekir Şahin, ÜLKE TV'de ‘Araf'taki Sorular’ adlı programda, iktidar tarafından Türkiye’nin ağır ekonomik kriz gündemini maskelemek için oluşturulan sun’i sözde darbe gündemini vesile ederek ‘cebimde listem hazır, ailemiz en az 50 kişiyi götürür’ şeklindeki iç savaş kışkırtıcılığı ve katliam davetine RTÜK Başkanı olarak sessiz kalamaz.

“RADİKALLERE GÖZ YUMULAMAZ”

* Şahin'in Ülke TV’deki kışkırtıcılığa ‘darbe önleme’ gerekçesi ile göz yumması, iç savaş kışkırtıcılarına ve kafa kesici gözü dönmüş radikallere akla gelen- gelmeyen her türlü melanete yol verebilir.

* Şahin’in, kışkırtıcı Noyan’ın daha program tamamlamadan tutuklanmasına yol açacak iç savaş çağrısı karşısında gerekeni yapmaması kendisi hakkında da kışkırtıcı şüphesi doğurabilir. Şahin'in söylediği gibi kanunların gereğini yapmak değil, yapmamak darbe sevicilerini sevindirir ve gülümsetir.

* Sonuç olarak Şahin'in tutumu hukuka, yüksek değerlere ve vicdani ilkelere bağlı herkes için hakarettir. Bütün bu nedenlerle Şahin'i bir an bile zaman kaybetmeden onurlu bir istifaya davet ediyorum.

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