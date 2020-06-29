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Ayvalık açıklarında bot faciası: 35 göçmen kurtarıldı 4’ü aranıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen dört göçmen aranıyor.

11:04 -
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Ayvalık açıkları Çıplak Ada batısında, saat 02:45’te düzensiz göçmen botunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik komutanlığı ekipleri, göçmen botunun yarı batık durumda olduğu ve denizde göçmenler bulunduğunu tespit etti.

FOTO: DHA

Bunun üzerine üç sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış emniyet ve güvenlik timi, bir sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik uçağı daha bölgeye gönderildi.

Yapılan arama-kurtarma çalışmasında, 35 göçmen kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen dört göçmeni arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Son güncelleme: 11:11 29.06.2020
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