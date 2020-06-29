Ayvalık açıklarında bot faciası: 35 göçmen kurtarıldı 4’ü aranıyor

Ayvalık açıkları Çıplak Ada batısında, saat 02:45’te düzensiz göçmen botunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik komutanlığı ekipleri, göçmen botunun yarı batık durumda olduğu ve denizde göçmenler bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine üç sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış emniyet ve güvenlik timi, bir sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik uçağı daha bölgeye gönderildi.

Yapılan arama-kurtarma çalışmasında, 35 göçmen kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen dört göçmeni arama çalışmaları sürüyor. (DHA)