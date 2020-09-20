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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmeyiz

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde önceki akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Bu alanın bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmeyiz” dedi.

Latif SANSÜR
18:48 -
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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmeyiz

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, önceki akşam çıkan orman yangınının ilk belirlemelere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklı olabileceğini açıkladı.

Yangında yitirilen tüm canlılar ve ağaçlar için, “İçimiz kan ağlasa da asli görevimiz Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı korumak ve bu alanın bir karışını bile aç gözlü rantçılara etmeyeceğiz. Bu bilinçle hareket eden herkese teşekkür ederim” diyen Başkan Ergin, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesinin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

FOTO: SÖZCÜ

“SABAHA KARŞI KONTROL ALTINA ALINDI”

Ergin, Ayvalık'ın gözbebeği Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki Toka Otel mevkiinden başlayıp fırtınanın etkisiyle hızla yayılan orman yangınının gece başlamasının olumsuz koşullar yarattığını söyledi. Başkan Ergin sözlerini şöyle sürdürdü:

* Olumsuz koşullara rağmen sahada bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ayvalık belediyemiz, Ayvalık Orman İşletme Şefliği çalışanları başta olmak üzere yangın söndürme çalışmalarına katılanlar büyük birlik ve beraberlik içinde teyakkuza geçti.

* Eline hortumunu küreğini alıp söndürmeye koşturan duyarlı Ayvalık halkının da çabalarıyla yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

FOTO: SÖZCÜ

YENİ PROJE Mİ?

Bölgede oluşan tahribatın havadan görüntülenmesiyle dikkatler deniz manzarasına çevrildi.

Yeşil alan tamamıyla siyaha bürünürken, denize nazır ormanların yok olması akıllara son yıllarda yanan orman alanlarında yükselen lüks siteleri ve otel projelerini getirdi.

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