Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den çevreyi kirleten fabrika hakkında suç duyurusu!

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Doğuş Prina fabrikasının kentte yarattığı olumsuz çevre felaketinin önüne geçebilmek amacıyla suç duyurusunda bulundu.

Başkan Ergin, fabrikanın ilçeye yaptığı hava kirliliği ile ilgili durumun belirlenen süreçte düzelmediğini, ayrıca Nikita Deresi'ne karasu tahliyesinin de devam ettiğini belirterek Ayvalık Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

NİKİTA DERESİ'NE KARASU TAHLİYESİ

Uzun zamandır kentin gündemini olumsuz olarak etkileyen ve gittikçe büyüyen bir soruna müdahil olmak için somut bir adım attıklarını vurgulayan Başkan Ergin, karşılıklı çözüm sürecinin sonuna geldiklerini söyledi.

Ergin, “Ayvalık'ımızın bu temiz havası, özellikle Nikita Deresi'ne yapılan karasu tahliyesi nedeniyle suları, son yıllarda bölgede faaliyet gösteren bir tesisin çevreye bıraktığı atıkların saldırısı altında. Prina işleyen bu tesisten salınan duman ya da buhar, özellikle kış aylarında bazı gecelerde kentin havasını solunamaz hale getirmekte ve gittikçe büyüyen bir yaraya dönüşmekte” diye konuştu.

“KONUYA TİTİZLİKLE EĞİLDİK”

Tesisin yasal düzenleme gereği işletme izni verilmesi ve denetlenmesi bakımından Ayvalık Belediyesi'nin yetki alanı dışında kaldığını da hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikleri ilk günden itibaren Ayvalık gündemini olumsuz anlamda işgal eden bu konuya titizlikle eğildiklerini ifade etti.

Ancak bıçağın kemiğe dayandığını kaydeden Başkan Ergin, şöyle konuştu:

* Bu kentin gerçek sahibi Ayvalık halkı adına, Ayvalık halkının temsilcisi sıfatıyla ve seçilmiş bir belediye başkanı olarak bizim yetkimiz dışında kalıyor demeden konuyu Mecliste kurduğumuz komisyondan başlayıp, uzmanlar, akademisyenler eliyle mercek altına aldık.

* Bu çalışma ve araştırmaların sonucu ulaştığımız veriler göstermektedir ki yerel kamuoyunda Ayvalık'ın havasına ve suyuna zarar verdiği suçlaması altında olan bu tesis pek çok yasaya aykırı uygulamaları da bünyesinde taşımaktadır.

İDARE MAHKEMESİ'NDE DAVA AÇILACAK

Başkan Ergin diğer yasal olmadığını düşündükleri eylem ve işlemler için tesisin çevre ve işletme izninin iptali ayrıca İdare Mahkemesi'ne dava açacaklarını söyledi.

Bu dava ve içeriğini de Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran günü kapatılması için sonuna kadar yasal mücadele vereceğini tesisin önünde açıklayacağını duyuran Başkan Ergin şöyle konuştu:

* Ayvalık sadece havası suyu değil, sahip olduğu diğer pek çok doğal zenginliklerle bazı kesimlerin de iştahını kabartıyor ve bu nedenledir ki sürekli saldırı altında.

* Ayvalık Belediyesi ve bu belediyenin başkanı olarak bu saldırılara karşı Ayvalık halkı adına mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi bir kez daha tekrarlıyorum.

* Herkes de kulağını iyi açsın, Ayvalık sahipsiz değildir. Ayvalık'ı ranta teslim etmeyeceğiz. Ayvalık her zaman pek çok güzel şeyle birlikte anılan, doğal zenginlikleri ile öne çıkan, coğrafyanın ona bahşettiği ayrıcalıklarla yaşanan bir yer olmuştur.

* Doğası, denizi, kumsalları, tarihi dokusu, zeytini ve daha pek çok güzelliğinin yanı sıra nemi yok eden rüzgarların Kaz Dağları'ndan taşıdığı temiz oksijen zengini havası ile de öne çıkmaktadır.

* Bu hava sayesinde Ayvalık'a yerleşen bazı astım hastalarının soludukları bu temiz hava ile ilaç kullanmadan hastalıklarını yendikleri bilinen bir şeydir.

AYVALIK’TA ÖLÜM YAŞANMADI

Corona virüsü konusuna da değinen Başkan Ergin şöyle devam etti:

* Herkesin ortak gündemi olduğu üzere ülkemizin her köşesinde pandemi krizi yaşanmakta. Her yerde olduğu gibi Ayvalık'ta da bu salgına karşı yerel güçler olarak bir mücadele içinde olduk.

* Bugüne kadar bu süreci başarı ile geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü salgın başladığından beri Ayvalık can kaybı yaşamadan günümüze gelebildi.

* Biz Ayvalık'ın oksijen zengini havasının, solunum yollarını etkileyen bu virüsün insanlar üzerinde etkisini zayıflatan bir etken olabileceğini dahi düşünüyoruz.

İLGİLİ HABER Ayvalık'ta 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 16'ya yükseldi