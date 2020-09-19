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Ayvalık Şeytan Sofrası bölgesinde korkutan yangın!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 'Şeytan Sofrası' bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bölgeden görüntüler paylaştı. Yangının gece ve rüzgarda meydana geldiğine vurgu yapan Akın, "Bu yangın kesinlikle araştırılacaktır. Kimsenin yanına kâr kalmayacaktır" dedi. Ayvalık Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yangının Sarımsaklı’ya kadar geldiği belirtildi. Öte yandan itfaiyenin bazı vatandaşları evlerinden tahliye ettiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr
23:55 -
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘Şeytan Sofrası’ bölgesindeki yangının Badavut sit alanına doğru ilerlediği öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken gece olması ve rüzgarlı hava müdahaleleri zorlaştırıyor. Öte yandan itfaiyenin bazı vatandaşları evlerinden tahliye ettiği öğrenildi.

YANGIN SARIMSAKLI’YA KADAR GELDİ

Ayvalık Belediyesi ise yangının Sarımsaklı'ya kadar geldiğini duyurdu.

Açıklamada “Yangında Ayvalık Belediyesi'nin tüm ekipleri bölgeye sevkedilirken, gece ve kuvvetli fırtına yangına müdahaleyi güçleştiriyor” denildi.

“KİMSENİN YANINA KÂR KALMAYACAK”

Bölgeden görüntüler paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, şunları söyledi:

* An itibariyle Ayvalık, yangın büyük, yüreğimiz yanıyor.

* Yerleşim merkezine çok yakınlaşan yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.

* Gece ve bu rüzgarda meydana gelen bu yangın kesinlikle araştırılacaktır. Kimsenin yanına kâr kalmayacaktır.

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Son güncelleme: 00:41 20.09.2020
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