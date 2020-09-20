Ayvalık’ta 40 hektar ormanlık alan yandı; kara tablo sabah ortaya çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Muratreis Koyu mevkisinde yazlık sitelerin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda çıkan yangının elektrik kablosunun kopması sonucu çıktığı ileri sürülürken ilk müdahaleyi site sakinleri yaptı.

Alevler kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp Şeytan Sofrası’nın alt kısmından ilerleyerek, Badavut Sahili’ne kadar ulaştı. Söndürme çalışmalarına 60 arazöz, 4 dozer, 63 itfaiye aracı, 8 iş makinesi ve yaklaşık 500 personel katıldı.

SOĞUTMA SÜRÜYOR

Gece yarısı kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 40 hektar ormanlık alan yandı. Yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayvalık’a yazlığına tatile gelen ve yangın dehşetini yaşayan Ruhi Çelebi olayı anlattı:

* Dün akşam saat 20.30-21.00 civarıydı. Enerjiler kesildi. Kesilince site sakinleri dışarı çıktı. Yangın bulunduğumuz noktada enerji nakil hattının kablosunun kopması sonucu başlamış. Enerji kablosu kopmuş, oradan kıvılcımla ani bir yangın başladı.

* Rüzgarın şiddetli etkisiyle de Badavut’a doğru devam etti. Site sakinleri yangına ellerinde kazma, kürek, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye yangın çıkan yeri söndürdükten sonra yukarıdaki yangın bölgesine gitti.

OKSİJEN DEPOSUYDU

30 yıldır Ayvalık’ta yaşayan Mehmet Aydın ise şöyle konuştu:

* Buralar Badavut mevkisi, yangın Bağcılar’ın 10 kilometre ilerisinde çıkmış, Muratreis tarafında. Söylenecek bir söz yok. Ciğerlerimiz yanmış, buralar oksijen deposuydu. Yangının çıkış nedenini henüz bilmiyorum.

* Genellikle bizim insanlarımız çok bilinçsiz. Bu bölgede rüzgar eksik olmaz. Sigarayı arabadan atıyorlar, izmariti ormana atılınca yangın çıkıyor. Ben bu tür yangınlara çok şahit oldum. Bu gibi durumlarda biraz bilinçli olmak lazım. Yazık, bu ormanın bu hale yeniden gelmesi 200 yıl alır.