Ayvalık’ta hem karada hem denizde 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde başladı. Akşam saatlerinde Öğretmen Evi önünde başlayan fener alayına da katılım yüksek oldu.

Dev Türk bayrağı ve Atatürk resminin taşındığı kortejde, ellerinde bayraklar ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Vatandaşlar fener alayından sonra ise Türk bayrakları ve Atatürk posterleri donatılmış gezi tekneleriyle denize açıldı. Balıkçı teknelerinin katılımı denizde yapılan kutlamada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ayvalık sahilinden denize açılan tekneler, marşlar eşliğinde Cunda Adası’na gitti. Ayvalık’ta ilk kez denizde yapılan kutlamaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.