Ayvalık’ta ‘rant’ protestosu! Yüzlerce kişi akın etti!

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde yapılması planlanan günübirlik tesisler için 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek ihale öncesi halk tepkisini ortaya koydu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in çağrısıyla Bahçealtı Koyu'nda buluşan vatandaşlar ihalenin iptal edilmesi için basın açıklaması yaptı. Protesto eylemine, Gömeç Belediye Başkanı İrem Himam, Ayvalık Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

“Seçim sürecinden beri söylediğimiz, söylemeye devam edeceğimiz bir söz var; Ayvalık’ı koruyarak gelişmesi için çabalayacağız” şeklinde konuşmasına başlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları söyledi:

“TABİAT PARKI BETONLAŞACAK”

* Ve işte tam da bu düstur ile bugün buradayız. Dünyanın en güzel yerlerinden olan cennet köşemiz Ayvalık’ın hem belediye başkanı olarak, hem bu güzelliklerin içerisinde yaşayan bir vatandaş olarak, bahsi geçen yerlerin günü birlik işletmelere özellikle de alan olarak ihaleye çıkmasına karşı olduğumuz için buradayız.

* Yaşadığımız bu toprakların tek sahibi biz değiliz. Burada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Tabiat Parkı halkımızındır, burada yaşayan canlılarındır, işletmelere verilmesini istemiyoruz. Bu ihalenin Tabiat Parkı'nın betonlaşmasına yol açacak. Çünkü ardı arkası durmayacak, bunu da biliyoruz. Ama biz bu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere taşımaya kararlıyız.

“RANTIN DEĞİL HALKINDIR”

Başkan Mesut Ergin'nin okuduğu basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

* Ayvalık Halkı ve onun temsilcisi Ayvalık Belediyesi olarak Tabiat Parkı içinde, ister ‘Kamping' ister ‘Günü Birlik Koruma Alanı' adı ne olursa olsun, sair yeni tesislerin oluşmasına ve yapılaşmaya karşıyız. Tabiat Parkı içinde ticari amaçlı hiçbir oluşumu kabul etmemiz mümkün değildir. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı ile bu bölgedeki kıyılarımız rantın değil halkın ortak malıdır. Halka kapatılamaz.

“OLDU BİTTİLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

* Kamu yararı taşımayan bu ihalelerin kimlere yarar sağlamak için istendiği şaibelidir. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı içinde ekolojik yapıya zarar vereceği belli olan bu kiralama ihalelerine izin vermeyeceğiz. Ayvalık'ta halka rağmen yaratılmak istenen oldu-bittilere boyun eğmeyeceğiz.

* Ayvalık halkı ve onun temsilcisi olan Ayvalık Belediyesi'nin görüşü doğrultusunda ihalelerin iptal edileceğini umuyoruz. Aksi bir durumda yasal platformda her türlü mücadele kararlılığını sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkını teslim etmeyeceğiz.