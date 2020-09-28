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Azerbaycan-Ermenistan haritasında son durum… İşte çatışma bölgeleri!

Dün sabah saatlerinde Ermenistan'ın sivil hedefleri de içeren saldırısıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ediyor. Son gelişmelere göre çatışmalarda bugün 15 sivil hayatını kaybetti. Azerbaycan işgal altındaki bazı köyleri kurtardı.

10:42 -
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Azerbaycan-Ermenistan haritasında son durum… İşte çatışma bölgeleri!

Dün öğle saatlerinde Ermenistan ve Dağlık Karabağ topyekun seferberlik ve sıkıyönetim kararı alırken, Azerbaycan da sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.
Bugün TSİ 10:15 sularında Azeri lider Aliyev, kısmı seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Azerbaycan Ermenistan çatışmaları sonrasında Ermenistan işgalinde olan bazı bölgeler Azerbaycan tarafından kurtarıldı.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN HARİTASINDA SON DURUM

Pazar sabahı başlayan olaylar bugün de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam ediyor… Azeri ve Ermeni kuvvetleri çatışmanın devam ettiğini ve ağır silahların kullanıldığını duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, çatışmanın bütün gece sürdüğünü açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan ordusunun Terter kasabasına ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan çatışma Dağlık Karabağ Ermenistan pazar
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