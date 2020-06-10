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Azerbaycan’da ölü sayısı 100’ü aştı!

Azerbaycan'da son 24 saatte corona virüsü (Covid-19) salgını nedeni ile 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 102'ye ulaştı.

18:31 -
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Azerbaycan’da ölü sayısı 100’ü aştı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 339 kişide corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği, 4 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 114 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 8 bin 530’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 102’ye yükseldi. Ülkede toplam 4 bin 720 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da toplam 356 bin 32 corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı.(İHA)

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