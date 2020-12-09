Azeri iş adamının FETÖ davasında Mahsun Kırmızıgül tanık olarak dinlendi

Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun “FETÖ terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gurbanoğlu, Sesli Ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tanık dinlenen duruşmada ilk olarak sanatçı Mahsun Kırmızıgül dinlendi.

“FETÖ İLE İLİŞKİSİNE TANIK OLMADIM”

Kırmızıgül ifadesinde, Mubariz Gurbanoğlu ile 2000 yılında kız kardeşinin düğününde sahne aldığı sırada tanıştığını söyledi. Sonrasında dost olduklarını anlatan Kırmızıgül, “Bu ülkeyi çok seven yurtdışından elde ettiği geliri bu ülkede harcayan biridir. Onun yaptığı iyilikleri çok iyi biliyorum” dedi.

Gurbanoğlu'nun FETÖ ile ilgisi olup olmadığı konusunda bir şey duymadığını söyleyen Kırmızıgül, “Tanık olmadım. Bilmiyorum” dedi. Gurbanğlu ile firari FETÖ şüphelisi İhsan Kalkavan'ın bir yemekte tartıştığını da anlatan Kırmızıgül, “Küfürlü bir tartışma yaşandı. O günden beri İhsan Kalkavan'ı hayatından çıkardı. 17-25 Aralık'tan önceydi” dedi.

DURUŞMADA GİZLİ TANIK DİNLENDİ

Mahsun Kırmızıgül'ün ardından ise 3 gizli tanık dinlendi. Sesleri ve görüntüleri bozularak video konferans sistemi ile dinlenen tanıklardan biri, Gurbanoğlu ile 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce tekne turuna çıktıklarını 14 Temmuz'da döndüklerini söyleyerek, “15 Temmuz'da tekrar açıldık. Öyle bir plan yoktu. Yunan karasularına doğru gittik” dedi.

Gurbanoğlu'nun “Ben zaten hoca efendiyi severim sözünü söylediğini duydum” diyen gizli tanık Rıza Sarraf’ı da Gurbanoğlu’nun yanında bir kaç kez gördüm” dedi.