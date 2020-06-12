Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu’na 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Mart ayında FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan Azeri İşadamı Mubariz Gurbanoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Gurbanoğlu hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÇALIŞANLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hazırlanan iddianamede Gurbanoğlu'nun yanında çalışan 4 kişinin 20 Aralık 2019'da savcılığa suç duyurusunda bulundukları anlatıldı.

İddianamede çalışanların uzun süre çalıştıkları şirketten 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY ile irtibatlı olduklarını anlayınca ayrıldıkları yönündeki ifadelerine yer verildi.

Çalışanların ihbarından sonra genişletilen soruşturma kapsamında Gurbanoğlu'nun ev ve iş yerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryal, jammer olarak tabir edilen sinyal kesici cihaz ve Izvestye isimli gazete üzerinde “Fetullah Gülen'i gazetede övünüz” ibaresi bulunan gazete kupürü ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca iddianamede sanık Gurbanoğlu ile firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu ile aynı tarihlerde yurtdışında olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

AKIN İPEK'LE ARTAN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

İddianamede Mubariz Gurbanoğlu'nun ifadesine de yer verildi. İfadesinde FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'i iki kez gördüğünü anlatan Gurbanoğlu, her iki görüşmeden de Gülen ile tartışarak ayrıldığını bu nedenle de örgütün kendisine tavır alarak Amerika'daki şirketine vergi cezası kestirdiklerini anlattı.

Örgüte ya da okullarına hiçbir şekilde yardım etmediğini anlatan Gurbanoğlu, aksine yurt dışında bu örgütle mücadele ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

GSM hatları üzerinde yapılan incelemelerde ise Gurbanoğlu'nun Akın İpek ile 2010 yılında 2 kez, 2011 yılında 3 kez, 2012 yılında 10 kez, 2013 yılında 27 kez, 2014 yılında 14 kez ve 2015 yılında 9 kez olmak üzere toplamda 65 kez iletişim kaydının mevcut olduğu tespit edildi.

İddianamede tespit edilen irtibatların örgütsel faaliyetlere ilişkin olduğu değerlendirmesine yer verildi. Gurbanoğlu'nun ayrıca örgütün Rusya Federasyonu sözde imamı olan Ahmet Hamdi Vural ile 2014 yılında 2 kez görüşme kaydının olduğu belirtilen iddianamede, sanık ile Vural'ın bu tarihlerde birbirleri ile yakın yerlerden baz vermek suretiyle bir araya geldikleri, HTS baz bilgilerinin yurtdışı giriş çıkış kayıtları ile de uyumlu olduğu tespit edildi.

“GÜLEN PİJAMASINI VE TAKKESİNİ HEDİYE ETTİ”

İddianamede Ali Kemal Ç., isimli kişinin tanık ifadesine de yer verildi. Tanık ifadesinde 2015 yılında Gurbaoğlu'na ait Palmali şirketin üst düzey tüm yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda o dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşulduğunu anlattı.

Konuşma sırasında Gurbanoğlu'nun, “Erdoğan çok geçmeden gidecek (FETÖ elebaşısını kastederek) hocaefendi gelecek'' şeklinde beyanda bulunduğunu, Gurbanoğlu ve İhsan Kalkavan'ın Pensilvanya'ya Fetullah Gülen'i ziyarete gittiklerini ve buradan Fetullah Gülen'in Gurbanoğlu'na örgütsel bir retorik olarak, pijamasını ve takkesini hediye ettiğini, sanığın bu eşyaları şirketinin girişindeki Denizcilik Müzesi'nde sergilediğini bildiğini anlattı.

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre ise Gurbanoğlu'nun hakkında örgüt suçundan işlem yapılan çok sayıda kişiye para transferi yaptığının tespit edildiği de iddianamede yer aldı.