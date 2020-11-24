Aziz Yıldırım’ın korumasının silahından çıkan mermi can aldı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İstanbul’un Tuzla ilçesinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından iş insanı Aziz Yıldırım’a ait tersanede meydana geldi.

KALBİNE İSABET ETTİ

Yıldırım’ın koruma polisi A.Y.Y, doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi odada bulunan ve tersanede şoför olarak çalışan Kerim Karahan’ı kalbinden yaraladı. Tersanenin 100 metre yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koruma polisi A.Y.Y., olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Kerim Karahan’ın cansız bedeni, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

“OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ”

Kerim Karahan’ın kuzeni Seyit Çiçek, “Anlatılan şey, korumaların silah temizlemesi. Orası korumaların silah temizleme yeri değildir, toplumun içinde veya başka bir yerde. Savcıların bu olayı araştırmasını ve olayın aydınlatılmasını istiyoruz” dedi. Karahan’ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun’a gönderileceği öğrenildi. (DHA)

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