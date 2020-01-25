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Azize’nin kurtarılma anı saniye saniye kaydedildi!

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kalan Azize ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

20:57 -
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Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin 17 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

 

Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik'e seslenmesi ve Azize Çelik'in göçük altından elini uzattığı anlar görülüyor.

KONUŞMASI KAMERALARA YANSIMIŞTI

Azize’nin AFAD çalışanı ile konuşması şöyleydi;

“Azize görebiliyorsun değil mi, telefonun şarjına bakabilir misin? Ağabeyin de yanımızda. Biz hepimiz yukarıdayız, telefonun şarjı bitmesin. Senden tek istediğim o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış. Azize… Fatma'nın annesini çıkardık, hiçbir sorun yok, Fatma'ya da ulaştık. Onu da çıkarıcağız. Onda da hiçbir şey yok.”

Azize, depremden 17 saat sonra, AFAD personeliyle telefonda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra kurtarılmıştı. İHA

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deprem Elazığ Sağlık
Son güncelleme: 21:03 25.01.2020
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