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Baba-oğul 20 dakika arayla corona virüsünden hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde baba-oğul tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncellenme: 17:12, 17/12/2020
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Baba-oğul 20 dakika arayla corona virüsünden hayatını kaybetti

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur (41) ile babası Osman Tokur (86), 10 gün önce rahatsızlandı. Yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan baba-oğul evde karantina altına alındı.

3 gün sonra rahatsızlığı artan Uğur Tokur, Bafra Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Bir gün sonra da baba Osman Tokur aynı hastaneye kaldırıldı.

Bir haftadır Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Uğur Tokur sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 20 dakika sonra da babası Osman Tokur vefat etti.
Baba ile oğlu Esençay Mahallesi’nde toprağa verildi. İHA

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Antalya baba Corona Oğul Sağlık Samsun Türkiye
Yayınlanma Tarihi:17:11,