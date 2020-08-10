Baba-oğul 28 yıl sonra aynı kaderi paylaştı

7 Ağustos günü odun toplamak için Sakarya’nın Taraklı ilçesi sınırlarındaki Karagöl yaylasına giden 69 yaşındaki Mehmet Şimşir, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
69 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Şimşir’in, babası Ahmet Şimşir’in 1992 yılında aynı bölgede kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Baba Şimşir ve oğul Şimşir’in 28 yıl sonra aynı bölgede, aynı şekilde hayatlarını kaybetmesi ise acı tesadüfü ortaya çıkardı.
Mehmet Şimşir’in evden çıkmadan önce ise eşine, “Allah’a ısmarladık, geç kalırsam merak etmeyin” dediği öğrenildi.