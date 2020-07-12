Baba ve 2 oğlu boğularak can verdi

Ayancık ilçesinde meydana gelen olayda, baba Ramazan Demirci ile oğulları 14 yaşındaki Kerem ve 11 yaşındaki Resul, Ağaçlı köyünde bulunan Harzana Plajına serinlemek için gitti. Bir süre sonra sonra suya giren iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Suda çırpınan 2 çocuğuna yardım etmek isteyen Ramazan Demirci’de boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda bulunan vatandaşların sudan çıkardığı baba ve 2 çocuğu 112 Acil Servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen baba ve çocukları hayatını kaybetti. Olayı öğrenen yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.