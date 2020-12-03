10 gün içinde baba ve 2 oğlu, coronadan hayatını kaybetti

Bartın'ın Yanaz Köyü’nde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020 günü corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan Alim Yücetaş yoğun bakıma kaldırıldı.

Bir gün sonra da oğlu Muhammet Yücataş Covid-19’dan hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Onunda sağlık durumunun iyi olmadığı açıklandı.



ÖNCE BABA SONRA 2 OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda bulunan baba Alim Yücetaş, 12 gün sonra hayatını kaybetti. Yaşlı adam köyünde toprağa verilirken 5 gün sonra yani 28 Kasım’da Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş’ın coronadan öldüğü haberi yakınlarına yasa boğdu.

Almanya’dan getirilen cenaze babasının yanında toprağa verildi. Yücetaş ailesinin acısı bununla da son bulmadı. 20 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Muhammet Yücetaş’da dün akşam hayatını kaybetti. Muhammet Yücetaş’ın cenazesi de köylerinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.