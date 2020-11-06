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Baba ve oğlu 6 gün arayla coronadan hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı gün corona virüsüne yakalanan Osman Örnek (80) ile oğlu Sabri Örnek (60) 6 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:02, 06/11/2020
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Baba ve oğlu 6 gün arayla coronadan hayatını kaybetti

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi’nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek’in 14 Ekim’de yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak tedaviye alındı. Tedavileri devam ederken durumu ağırlaşan Sabri Örnek, 31 Ekim’de hayatını kaybetti.

Taburcu edilen baba Osman Örnek birkaç gün sonra yeniden fenalaşarak yoğun bakım ünitesine alındı. Baba Örnek de oğlunun ölümünden 6 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri İnegöl ilçesindeki kırsal Hilmiye Mahallesi’nde toprağa verildi. (DHA)

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