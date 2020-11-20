Babacan’dan Erdoğan’a: Merkez Bankası’na faiz artışı için izin verdiniz mi?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, güncel ekonomik ve finansal gelişmelere dair basın toplantısı düzenledi, Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararına yönelik konuştu.

VATANA İHANET İMASI YAPTINIZ

– Daha birkaç gün öncesine kadar “Faiz sebep enflasyon neticedir” diyen ve dünkü kararla faizin yüzde 15'e yükseltilmesine karar veren Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan 2015 Şubat ayında, “Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur” diyerek o dönemin Merkez Bankası'nın yönetimi için vatana ihanet iması yaptınız.

– 2017 Aralık ayında, “Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir” dediniz. 2018 Mart ayında, “Enflasyonun anası da babası da faizdir bunu bilmeyenler bilsin” dediniz. 2018 Mayıs ayında, “Faiz ne kadar düşük olursa enflasyonda o kadar düşük olur” dediniz. 2018 Eylül ayında Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı ardından, “Şu an şahsen benim sabır safhamdır bu sabır bir yere kadar” dediniz.

– Bağımsız olması gereken kurumu ve o kurumun başkanını tehdit ettiniz. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden önce de, “Siz bu kardeşinize yetki verin, ondan sonra bu faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz” dediniz.

NE UĞRUNA HEBA ETTİNİZ?

– Siyasi sorumluluğunuz gereği şu soruları cevaplandırmanız gerektiğini düşünüyoruz. Yıllardır savunduğunuz tezinizin yanlış olduğunu anlayıp Merkez Bankası’na faiz artışı için izin verdiniz mi? Yoksa Merkez Bankası size rağmen mi bu kararı aldı? Peki niçin ülkenin bu hale düşmesini beklediniz? Niçin gerekli adımları zamanında atmadınız? Eksi faizlerin olduğu bir dünyada Türkiye için en yüksek faizi ödeyen ülke konumuna düştü. Niçin ülkemizin yapılabilir kredi notunu tam beş kademe aşağıya düşürdünüz? Yatırım yapılabilir seviyedeydi. Yılların emeğiyle biz onu oraya getirdik. Bu milletin alın teriyle yıllardır biriktirdiği 130 milyarın üzerindeki döviz rezervini iki yılda ne için ve ne uğruna heba ettiniz?

YUHALATTIĞINIZ, İFTİRA ATTIĞINIZ İNSANLARDAN AF DİLEYİN

– Senelerdir haksızca iftira attığınız, suçladığınız, hakkına girdiğiniz hatta miting meydanlarında yuhalattığınız arkadaşlarımızın hepsinin hakkını teslim etmeniz gerekmiyor mu? Eğer hak, hukuk, kul hakkı kavramları sizin için önemliyse, itham ettiğiniz, yuhalattığınız, rencide ettiğiniz tüm bu insanlardan helallik dilemelisiniz.

– Fakirleşmesine sebep olduğunuz milletimize de bir açıklama yapmak zorundasınız. Adeta kibrit çakılıp yakılan 130 milyar dolarlık döviz rezervini, hazinenin 1 trilyon 860 milyar liraya çıkan borcunu, yaşanan tüm kayıpları, mağduriyetleri açıklamak zorundasınız.