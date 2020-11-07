Babacan’dan Merkez Bankası tepkisi: Suçu bürokrata yıkamazsınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Mardin 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Babacan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak, boşalan Merkez Bankası Başkanlığı’na Naci Ağbal'ın getirilmesini sert sözlerle eleştirdi.

“GÖREVE GELELİ BİR YIL OLMADAN OPERASYONLA GÖREVDEN ALINDI”

Özellikle ekonomideki “sorunların” hızla büyüdüğünü söyleyen Babacan, “Dün gece yarısı bir operasyonla, tek imzalı bir operasyonla Merkez Bankası Başkanı, daha göreve geleli neredeyse bir yıl oldu olmadı, görevden alındı ve yeni bir Merkez Bankası Başkanı atandı. Ekonomide yaşananların esas sebebinin; kurumsal aklı ve ortak aklı dışlayan, liyakati ortadan kaldırıp köklü kurumlarımızı çökerten Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve kötü yönetim olduğunu asla unutmamamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“BÜTÜN BU KÖTÜ YÖNETİMİN YANSIMASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

“Siz ortak aklı ortadan kaldırırsanız, kurumların itibarını yerle bir ederseniz, ‘her şeyi ben yapacağım' derseniz, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi işte memleketi bu hale getirir” diyen Babacan, “Merkez Bankası Başkanı'nın da böyle bir gece ansızın yapılan operasyonla görevden alınıp bir başka başkanın getirilmesi de bütün bu kötü yönetimin yansımasından başka bir şey değildir. Bu sistem, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişmedikçe, bizi yöneten bu zihniyet değişmedikçe bu ülkenin sorunlarını çözmek de mümkün değildir” diye konuştu.

“SÖYLEDİKLERİNİ YAPACAK BİR MERKEZ BANKASI BAŞKANI GETİRDİLER NE OLDU?”

Bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nı, ‘bu laf dinlemiyor' diye değiştirdiklerini söyleyen Babacan, “Söylediklerini yapacak bir Merkez Bankası Başkanı getirdiler. Ne oldu? Yine kur almış başını gidiyor, işsizlik almış başını gidiyor” ifadelerini kullandı.

“FAİZ ÖDEMESİ GELECEK YIL 179 MİLYARA ÇIKIYOR”

Türkiye'nin faiz ödemelerinin hızla arttığına dikkat çeken Babacan, “Ben ayrıldığımda 53 milyar olan faiz ödemesi, gelecek yıl 179 milyara çıkıyor. 24 milyardı biz bıraktığımızda bütçe açığı, bu yıl 239 milyar. Bütün bu kötü yönetimin, bütün bu problemin sorumluluğunu şimdi tek bir bürokrata yıkmaya çalışıyorlar. Ne Cumhurbaşkanı ne de ekonomi yönetimi, talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan çöküşün ve bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz” dedi.

“SUÇU BİR BÜROKRATA YIKARAK SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSINIZ”

Babacan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

* Bu hükümet ülkeyi bu hale düşürdü. Sizin dediklerinizi yapmaktan başka bir iş yapmayan bir bürokratı değiştirerek, suçu ona yıkarak bu sorumluluktan kaçamazsınız.

* O kadar kolay değil. Bu millet bu kadar saf değil. Biz hepsini biliyoruz. Ne yapmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Şu anda maalesef şeffaf olmayan ve kötü bir şekilde bu ülke yönetiliyor. Hepimiz de bedelini ödüyoruz ve ağır bir bedel ödüyoruz.